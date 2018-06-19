У Валерии Гай Германики украли iPhone XS Max за 220 тысяч рублей во время премьеры фильма

Сегодня, 14:11 \\ Шоу-бизнес

В столице произошло ограбление, на этот раз известной медийной личности.

Сообщается, что у известного режиссёра Валерии Гай Германики украли новый iPhone XS Max. Инцидент произошёл на премьере киноленты "Пришелец", созданной Александром Куликовым. Отмечается, что она оставила смартфон в отверстии для стаканов на своём месте и отошла на несколько минут.

По возвращению она обнаружила, что телефон пропал. Сама режиссёр рассказала, что стоимость гаджета составляла 220 тысяч рублей - она приобрела его в первый день продаж в США. Отмечается, что кроме артистов, режиссёров и прочих медийных личностей, на территории кинозала никого не находилось. Германика больше всего переживает, что на просторах Сети окажется содержимое смартфона, то есть переписки и фотографии из личного архива.

Режиссёр считает, что так поступили её завистники, которые не могут успокоиться из-за её успеха и богатого возлюбленного. Она уже написала заявление в правоохранительные органы и надеется, что злоумышленник с её iPhone будет пойман.

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Автор - Татьяна Сазонова
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