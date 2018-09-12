71-летняя актриса Татьяна Васильева почти ничего не ест ради своей фигуры

Сегодня, 05:30 \\ Шоу-бизнес

Артиста полюбила спорт и стала регулярно заниматься с тренером. Татьяна Васильева хочет выглядеть стройной и здоровой, поэтому много времени посвящает физическим нагрузкам.

71-летняя актриса Татьяна Васильева продолжает поражать своих поклонников. Артистка прекрасно выглядит, многие ее ровесники могут позавидовать ее внешности и фигуре. Оказалось, что ради красоты и стройности Татьяна Васильева почти ничего не ест.

Однако, актриса утверждает, что стала попросту меньше питаться и исключила из своего рациона ряд продуктов. Васильева не ест макароны, картофель, сладости и другие продукты, которые кажутся ей вредными. Пользователи отметили, что исключение всех этих продуктов и правда снижает ассортимент блюд, поэтому выражение «почти ничего не ест» вполне применимо для Васильевой.

Татьяна Васильева готова на многое ради своей фигуры. Когда ее вес достиг 88 килограмм, актриса сразу решила, что пора худеть. Поначалу ей было очень сложно заниматься, физические нагрузки были для нее сродни пытке. Теперь же Васильева активно занимается спортом и радуется достигнутым результатам.

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Автор - Анна Пушкина
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