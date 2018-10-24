СМИ: из-за операции и срыва концертов Светлана Лобода потеряла 10 миллионов

Певица долгое время планировала выступить в Crocus City Hall, однако концерты сорвались из-за срочной госпитализации. Светлане Лободе врачи удалили камень в почке, теперь ей предстоит реабилитация.

СМИ пишут, что срыв концертов принес Светлане Лободе не только расстройства из-за потери возможности встретиться с фанатами. Певица вложила в свои выступления много денег, а из-за операции все они оказались зря потраченными.

Светлана Лобода хотела выступить на одной из самых престижных площадок. Аренда зала на более 7 тысяч зрителей стоила порядка 6 миллионов за 4 дня. Светлана Лобода должна была выступить там 25, 26 и 28 октября. Из-за операции концерты пришлось перенести на январь, но деньги за аренду зала едва ли вернут.

Помимо потраченных 6 миллионов на аренду зала, Светлана Лобода потеряла еще одну немалую сумму. Для концертов певица пригласила из Киева коллектив из 40 человек. Их проезд обошелся примерно в 250 тысяч рублей, еще часть денег ушла на их проживание. Также подготовка к концерту не могла обойтись без репетиций.

Лобода и ее коллектив репетировали в павильоне «Главкино» в течении прошлой недели. Аренда такого зала, отмечают источники, стоит порядка 52 тысяч рублей. Скорее всего, такая сумма установлена в качесте платы за день, так что за неделю аренда могла стать еще одной крупной тратой Лободы. По данным СМИ, общая сумма, которую Лобода потеряла из-за операции и срыва концертов, составляет примерно 10 миллионов рублей.

По мнению пользователей, Светлана Лобода сильно печалится из-за потерянных денег. Поклонники желают певице поскорее выздоравливать и не впадать в депрессию из-за срыва концертов.