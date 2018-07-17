"Еще на унитазе сфоткайся": Глюкозу затравили за "кровавый" интерьер на стенах

32-летняя исполнительница Наталья Ионова является любимицей многих россиян - на ее страницу в Instagram подписаны почти два миллиона человек. Тем не менее, в этот раз она не ощутила их поддержки.

Несколько дней назад в ее личном аккаунте появилось довольно откровенное фото, на котором на переднем плане запечатлена она сама в одном лишь нижнем белье, а на заднем плане сидящим спиной в камере запечатлен ее супруг. При этом, комната, в которой они находились, отличалась необычным, как его назвали поклонники, "кровавым" интерьером.

Певица сделала обсуждаемый снимок, когда вместе с семьей находилась на отдыхе в Италии. Она поселилась в отеле в Венеции, в котором и выбрала номер с необычной отделкой. На стенах в нем было неаккуратно нарисовано красное пятно. Из-за этого у фанатов возникли мысли: "Вас залили, или это такой интерьер?".

Впрочем, в своих высказываниях они были достаточно многословны, чем и затравили Глюкозу: "Кого-то убили в этой спальне?", "А на кровати срач-то какой", "В трусах и в лифчике, в каком-то сарае. От сырости и плесени штукатурка осыпалась. Фу.. Бе.... Стремота. В красивом платье более женственно можно выглядеть. Ещё на унитазе сфоткайся и выложи".