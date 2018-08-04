Экс-участница "Дома-2" пострадала от "уколов красоты" и планирует идти в суд

Сегодня, 11:39 \\ Шоу-бизнес

В российском шоу-бизнесе вновь разгорелся скандал.

Сообщается, что экс-участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Виктория Берникова после ухода из проекта вышла замуж и стала счастливой мамой, но вскоре решила усовершенствовать своё лицо. Для этого она обратилась к пластическому хирургу для омоложения. Однако всё сложилось неблагоприятно для телезвезды, так как кардинально изменились контуры её лица, а губы стали асимметричными.

Тем временем врач, осуществлявший процедуры, снимает с себя всю ответственность. После того, как она так сильно пострадала из-за "уколов красоты", её дальнейшая карьера ведущей в Ростове-на-Дону под вопросом.

Берникова официально заявила, что если косметолог не возместит оказанный ущерб, она намеревается подавать исковое заявление в суд.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

Глюк’oZa выложила в сеть фотографию с мужем в обнаженном виде

 Певица Наталья Ионова, которая также известна под псевдонимом Глюк’oZa, выложила в сеть фотографию в обнаженном виде с полуголым мужем Александром Чистяковым, где пара находится в спальне. Звезда со...

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу \"Время\". Так заявил её...

Кормящей маме Настасье Шубской ставят капельницы из-за болезни

 Супруга Александра Овечкина восстанавливает здоровье методами, которые не скажутся на их...

В ночном клубе Москвы избили рэпера Гуфа

 Музыкант уже обратился в полицию. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) получил...

«Пиар на немощности»: Юлии Меньшовой напомнили, как она унизила жену Николая Караченцова

 Несколько лет назад Меньшова негативно высказалась в адрес Людмилы Поргиной. Теперь же...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ