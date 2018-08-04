Экс-участница "Дома-2" пострадала от "уколов красоты" и планирует идти в суд

В российском шоу-бизнесе вновь разгорелся скандал.

Сообщается, что экс-участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Виктория Берникова после ухода из проекта вышла замуж и стала счастливой мамой, но вскоре решила усовершенствовать своё лицо. Для этого она обратилась к пластическому хирургу для омоложения. Однако всё сложилось неблагоприятно для телезвезды, так как кардинально изменились контуры её лица, а губы стали асимметричными.

Тем временем врач, осуществлявший процедуры, снимает с себя всю ответственность. После того, как она так сильно пострадала из-за "уколов красоты", её дальнейшая карьера ведущей в Ростове-на-Дону под вопросом.

Берникова официально заявила, что если косметолог не возместит оказанный ущерб, она намеревается подавать исковое заявление в суд.