«Богом назначенная мать»: взрослая дочь Игоря Николаева назвала Наташу Королеву своей семьей

Сегодня, 11:36 \\ Шоу-бизнес

Юлия Николаева, старшая дочь Игоря Николаева, отпраздновала свое 40-летие. В своем Instagram она показала снимок с цветами и пообщалась с экс-женой своего отца Наташей Королевой.

В честь Дня Рождения своей дочери Игорь Николаев показал трогательные поздравления. В праздничный день он давал концерт и вместе со зрителями певец поздравил свою взрослую дочь. Позже Юлия Николаева разместила у себя в Instagram фрагменты с празднования и показала ролик, на котором ее отец просит своих поклонников передать ей свои поздравления.

 В комментариях под публикациями певица Наташа Королева также присоединилась к поздравлениям. В ответ на это взрослая дочь Николаева назвала певицу своей семьей. Юлия Николаева призналась, что очень любит Наташу Королеву и всегда готова ей помочь.

 «Богом назначенная мать и дочь», - описала свои отношения с Королевой взрослая дочь Николаева. Пользователи были растроганы такими теплыми словами и пожелали дочери певца всегда оставаться такой же доброй и приятной.

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Автор - Анна Пушкина
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