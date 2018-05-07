«Богом назначенная мать»: взрослая дочь Игоря Николаева назвала Наташу Королеву своей семьей

Юлия Николаева, старшая дочь Игоря Николаева, отпраздновала свое 40-летие. В своем Instagram она показала снимок с цветами и пообщалась с экс-женой своего отца Наташей Королевой.

В честь Дня Рождения своей дочери Игорь Николаев показал трогательные поздравления. В праздничный день он давал концерт и вместе со зрителями певец поздравил свою взрослую дочь. Позже Юлия Николаева разместила у себя в Instagram фрагменты с празднования и показала ролик, на котором ее отец просит своих поклонников передать ей свои поздравления.

В комментариях под публикациями певица Наташа Королева также присоединилась к поздравлениям. В ответ на это взрослая дочь Николаева назвала певицу своей семьей. Юлия Николаева призналась, что очень любит Наташу Королеву и всегда готова ей помочь.

«Богом назначенная мать и дочь», - описала свои отношения с Королевой взрослая дочь Николаева. Пользователи были растроганы такими теплыми словами и пожелали дочери певца всегда оставаться такой же доброй и приятной.