Галкин пожаловался на растущий животик‍, а поклонникам не понравились небритые подмышки

Ведущий телевизионного шоу "Лучше всех" опубликовал на личной странице в Instagram новое фото, на котором наполовину разделся и показал фанатам свою фигуру.

Известно, что для одного из самых известных артистов России Максима Галкина спорт находится далеко не на самом последнем месте. Вместе с семьей он ведет активный образ жизни, чтобы таким образом приучить к нему своих детей. Тем не менее, как оказалось, шоумен далеко не доволен фигурой, обладателем которой является на данный момент.

Чтобы показать это, он разместил в личном фотоблоге свежее фото и пожаловался на растущий животик‍. Однако поклонники не стали упрекать его в чревоугодии, а вместо этого обратили свое внимание на другую, кажущуюся им недостатком, особенность его физиологии. Как оказалось, они заметили небритые подмышки Галкина, которые совсем им не понравились.

Под фотографией появилось множество их комментариев. "Небритые подмышки - это ужасно", "Перестань, Максим)), отлично выглядишь !!! Не всем быть с кубиками на пузе и с маленькой кишкой в голове", "Да ладно лукавить, если б так плохо было, не оголялся бы", "Максим, Ваш даже животик, он тоже прекрасен, как и Вы сам", - написали фанаты.