Алана Мамаева, супруга футболиста Павла Мамаева, не так давно получала угрозы и требования выплатить хакерам деньги. Она отказывалась идти на условия неизвестных, из-за чего злоумышленники выполнили свое обещание.

Не так давно Алана Мамаева показывала скриншоты переписок с хакерами. Некто под ником Кеша требовал, чтобы жена футболиста отправила ему деньги. В противном случае хакер обещал «слить» ее обнаженные снимки в Сеть. Алана Мамаева решила не идти на поводу у хакеров и проигнорировала их требования. Ответ не заставил себя долго ждать.

Спустя время хакеры «слили» в Сеть интимные фото Мамаева и его жены. Для этого злоумышленники взломали аккаунт актрисы Марии Горбань. Ее страница стала «стеной почета», на которой хакеры показали снимки из личных архивов сразу нескольких звезд.

В серии интимных фото оказались откровенные снимки Марии Вебер, бизнесмена Дмитрия Якубовского и Юлии Ковальчук, чьи откровенные снимки «сливали» в Сеть уже несколько раз. Также на странице Марии Горбань был опубликован ролик, на котором Алана Мамаева снимала своего обнаженного мужа-футболиста. Позже снимки были удалены из Instagram, однако многие успели сохранить интимные фото, опубликованные хакерами. Часть этих снимков показал портал Super.ru.