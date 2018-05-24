СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст могут стать родителями семерых детей

Американские таблоиды сообщают, что Ким Кардашьян и Канье Уэст могут превзойти Анджелину Джоли и стать родителями семерых детей.

В новом эпизоде реалити-шоу светская львица Ким Кардашьян призналась, что её супруг рэпер Канье Уэст мечтает иметь ещё детей. Знаменитость рассказала, что Канье буквально не дает ей проходу, так как всегда хотел большую семью, в которой не менее семеро детей. Стоит отметить, что самой младшей дочери пары ещё не исполнилось и года. Малышка Чикаго появилась на свет девять месяцев назад от суррогатной матери.

Знаменитости также воспитывают пятилетнюю дочь Норт и трехлетнего сына Сейнта. Напомним, недавно в СМИ появились слухи о том, что светская львица и рэпер решили официально завершить свои отношения. По этой причине Канье даже переехал жить в свой родной город.