«Дружеские посиделки»: Александр Панкратов-Черный показал архивный снимок с Николаем Караченцовым

Актер опубликовал в своем Instagram снимок, который расстроил и впечатлил многих. На фото Александр Панкратов-Черный позирует с музыкантом Александром Градским и Николай Караченцов, еще молодой и здоровый.

Смерть Николая Караченцова для многих стала потрясением. Актер запомнился многим зрителям, у него было много друзей. Его коллеги по театру и кинофильмам всегда лестно о нем отзывались и были о нем хорошего мнения. В 2005 году жизнь Николая Караченцова разделилась на «до и после». Актер попал в аварию, впал в кому и практически лишился возможности говорить.

Александр Панкратов-Черный дружил с Николаем Караченцовым. По всей видимости, актер очень грустит из-за смерти своего друга. Панкратов-Черный ностальгирует по былым временам, в соцсетях он показал архивный снимок с Николаем Караченцовым.

В описании он указал, что снимок был сделан в 1993 году. «Дружеские посиделки», - написал Александр Панкратов-Черный. Актер указал, что к нему в гости пришел Александр Градский и «по-соседски» заглянул Николай Караченцов. «Три личности и три легенды», - написали пользователи под снимком. Николаю Караченцову было 73 года, до своего 74-летия артист не дожил всего один день. Похороны и прощание с Караченцовым состоятся 29 октября. Отпевание актера проведет патриарх Кирилл.