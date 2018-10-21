«Изумруды и самоцветы»: Анита Цой показала вырезанные из ее желчного пузыря камни и дала интервью прямо в больнице

Певицу госпитализировали в Красноярском крае, у нее начались сильные боли и ее срочно доставили в Москву. Раньше Анита Цой гордилась, что единственной ее болезнью является аллергия на золото, оказалось, что есть болезни куда серьезнее.

Анита Цой дала интервью прямо в больнице. Лежа на больничной койке певица показала вырезанные из ее желчного пузыря камни. «Изумруды и самоцветы», - пошутила Цой о вырезанных из ее тела предметах. Камни были сложены в контейнер. Зачем певица решила хранить и показывать столь личные и даже неприятные взгляду предметы – она не рассказала.

Для Аниты Цой операция была не первой. В начале октября врачи раздробили самый большой из камней, находящихся в желчном пузыре певицы. Тогда звезда не захотела долго отлеживаться и уже на следующий день уехала давать концерты. В итоге, Анита Цой снова ощутила сильную боль, ее пришлось в срочном порядке везти в Москву.

В больнице Аните Цой полностью вырезали желчный пузырь. Сейчас певица идет на поправку и сидит на специальной диете. Даже в больнице Анита Цой старается привлекательно выглядеть. Певица показала свой чемодан, наполненный косметикой. Судя по том, что Анита Цой дала интервью прямо в больнице и даже сумела пошутить, звезде гораздо легче и она идет на поправку.