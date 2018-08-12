Замужняя Бьянка опубликовала голое фото

Сегодня, 19:35 \\ Шоу-бизнес

Известная певица не боится критики подписчиков и скандала дома.

Голый снимок появился на странице Бьянки в социальной сети, вызвав бурные обсуждения среди фанатов. Поклонники были рады увидеть всю любимицу и порадоваться, что в «силиконовом» веке она всё ещё имеет настоящую грудь. Однако некоторые поклонники поставили под сомнение правильность поступка девушки, которая совсем недавно стала замужней. Голое фото не было приурочено к какому-либо громкому событию или анонсу новой, откровенной фотосессии, что ещё больше сбило фанатов с толку.

Следует отметить, что Instagram певицы в общем не богат на её фотографии. Бьянка любит публиковать снимки природы, своих ногтей, домашних питомцев и других отвлечённых вещей. Тем более было необычно увидеть все её прелести разом. В комментариях разгорелся настоящий скандал «моралистов» и «современных людей»: первые наотрез отказались поощрять голые снимки исполнительницы. Они предположили, что карьера певицы у Бьянки складывается всё хуже, и так она привлекает внимание аудитории. Такому выводу поспособствовал тот факт, что фото было опубликовано за считанные минуты до выступления Бьянки на «Жаре в Вегасе» в Москве.

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Автор - Олеся Куприна
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