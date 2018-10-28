«Жива и здорова»: нашлась пропавшая и объявленная мертвой экс-участница «Дом-2»

О пропаже Тамары Абишевой сообщала ее подруга по скандальному шоу «Дом-2» Надежда Ермакова. Теперь же девушка нашлась, а ее «коллега» по телестройке негодует из-за того, что в СМИ Абишеву уже «похоронили».

Как стало известно, пропавшая и объявленная мертвой экс-участница «Дом-2» нашлась. «Жива и здорова», - написала Надежда Ермакова в новом посте. Публикацию о пропаже своей подруги Тамары Абишевой она уже удалила.

Ермакова написала у себя в Stories, что Абишева сейчас в порядке, но «болеет». Что именно случилось с девушкой и где она пропадала – пока что не сообщается. Ермакова злится из-за того, что ее подругу заочно объявили мертвой, хотя с ней все в порядке и она жива.

Подруга нашедшейся девушки пишет, что ее «бесят» такие новости, так как она не сообщала о смерти Абишевой, но на нее ссылались СМИ. В комментариях пользователи отметили, что Ермакова поспешно удалила пост со словами «жесть», так как решила скрыть правду о нашедшейся Абишевой.