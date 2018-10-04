«Пиар на немощности»: Юлии Меньшовой напомнили, как она унизила жену Николая Караченцова

Сегодня, 17:30 \\ Шоу-бизнес

Несколько лет назад Меньшова негативно высказалась в адрес Людмилы Поргиной. Теперь же телеведущая ведет программу, посвященную теплым и трогательным воспоминаниям об умершем Николае Караченцове.

Юлия Меньшова редко оказывается в эпицентре скандалов, о ней ходит мало слухов и поклонники считают ее одной из самых «спокойных» звезд. Однако, в недалеком прошлом телеведущая позволила себе высказаться на счет Людмилы Поргиной. Тогда Меньшова заявила, что жена Николая Караченцова устроила «пиар на немощности» и пытается быть популярной за счет своего тяжелобольного мужа.

Эти слова были неприятными для Людмилы Поргиной. Жена Караченцова говорила, что ей хочется верить в версию о том, что Меньшова ее унизила не специально, а по сценарию шоу. Поргина не стала открыто конфликтовать с телеведущей.

Теперь же, когда Юлия Меньшова ведет программу о Николае Караченцове, пользователи поспешили напомнить ей об этом инциденте. По мнению комментаторов, телеведущей должно быть стыдно за свои слова, ведь ими она унизила Людмилу Поргину. Пользователи утверждают, что Юлия Меньшова должна извиниться перед вдовой Караченцова.

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Автор - Анна Пушкина
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