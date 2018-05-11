Наталья Кустинская перед смертью простила измены мужьям

Незадолго до своей смерти актриса, которую называли «русской Бриджит Бардо», раскаивалась об ошибках, допущенных ею в своей жизни. У Натальи Кустинской был сложный характер, она была обидчивой и не могла прощать своим мужчинам ошибок.

Актриса Наталья Кустинской была одной из самых популярных советских актрис. Однажды ее даже включили в ТОП-10 красивейших женщин мира. Однако, красота и приятная внешность не сделали Кустинскую счастливой, в личной жизни ей не везло. У актрисы было 6 мужей, в старости она была одинока.

В последние годы своей жизни Наталья Кустинская сильно набрала в весе. Актриса страдала от пагубной привычки – она часто употребляла спиртное. Перед смертью, совсем незадолго до гибели, Кустинская позвонила своей подруге Наталье Дрожжиной. Актриса заявила, что сейчас она бы простила измены и обиды мужьям.

По словам Кустинской, она простила бы всех своих экс-супругов. Только себя актриса простить не могла. По всей видимости, в старости Наталья Кустинская сильно страдала от одиночества и понимала, что многие обиды, из-за которых она расставалась с мужьями, могли быть не такими глобальными, как ей казалось ранее. В этом году актрисе могло бы исполниться 80 лет, она умерла в 2012 году, ей было 74 года.