Анна Седокова крутит роман с 24-летним хоккеистом

Люди из окружения певицы рассказывают, что Анна Седокова влюблена в молодого и перспективного спортсмена. Совсем недавно звезда жаловалась на нехватку любви и ласки, теперь же открыто заявляет, что ее сердце не свободно.

Анна Седокова имеет трех детей, все они были рождены от разны мужчин. Певица не скрывает, что часто ошибается в выборе партнера, из-за чего ей приходиться страдать и часто ощущать себя одинокой. «Любвеобильность» Анны Седоковой уже стала поводом для злых шуток и насмешек в Сети. Хейтеры считают певицу неразборчивой и ветреной, подобные комментарии часто появляются под ее снимками.

Теперь же стало известно, что Анна Седокова крутит новый роман. В этот раз она решила встречаться с 24-летним хоккеистом Андреем Мироновым. Игрок московского «Динамо» нравится многим девушкам, а спортивные эксперты считают его очень перспективным. По данным источника, Седокова ждет от этих отношений счастья и долгой любви.

Примечательно, что первый муж Анны Седоковой также был игроком клуба «Динамо». Однако, Валентин Белькевич был футболистом и играл за киевский ФК. Данное совпадение кажется многим пользователям крайне забавным.