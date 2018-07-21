Сергей Лазарев похвастался успехами сына

Популярный российский исполнитель более подробно рассказал о своей личной жизни.

Так, Сергей Лазарев похвастался успехами своего сына. Певец опубликовал фотографию в социальной сети Instagram, на которой маленький Никита держит рисунок попугая. Известно, что музыкант любит делиться с подписчиками записями, посвящёнными своему ребёнку - как любящий отец, он постоянно хвалит мальчика.

Так же и в этот раз - Лазарев назвал чадо своим чудом и смыслом, заявив, что теперь он с сыном - художники. Подписчики Сергея проявили в комментариях умиление не только к картине юного дарования, но и к самому Никите, называя его очаровательным, голубоглазым маленьким мужчиной. Также ребёнку поделали успехов и достижений в будущем.