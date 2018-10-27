«Ей к лицу»: Марина Александрова показала «беременную» Светлану Ходченкову

На снимке актрисы позируют рядом с актером Павлом Деревянко. У Александровой и Ходченковой «беременные» животы, а сами они кажутся очень счастливыми.

Марина Александрова опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем она показала «беременную» Светлану Ходченкову. Актрисам прикрепили накладные животы, для съемок продолжения сериала «Домашний арест» женщинам придется имитировать беременность.

Снимок «беременной» Ходченковой восхитил пользователей Сети. У актрисы еще нет детей, поэтому многие поклонники с нетерпением ждут, когда же она будет беременна в реальной жизни. «Ей к лицу», - пишут комментаторы и утверждают, что Ходченкова могла бы стать хорошей матерью и родить красивых детей.

Сама Марина Александрова получила массу комплиментов по поводу своей внешности. Поклонники пишут, что актриса прекрасно выглядит и с годами лишь хорошеет. Мужчины также отметили, что завидуют актеру Деревянко «белой завистью», так как ему посчастливилось быть рядом с такими красивыми актрисами.