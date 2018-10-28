На Сейшельских островах избили участницу "Дома-2"

Стало известно об инциденте, произошедшем с представительницей известного реалити-шоу.

Сообщается, что участница "Дома-2" Наталья Игрунова была избита на съёмках проекта. Девушку сразу же отправили самолётом в Москву с Сейшельских островов и госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии с серьёзными травмами. Предполагается, что Наталья поссорилась со своим экс-возлюбленным Павлом Улюмским.

Они стали участниками проекта вместе и сразу же уточнили, что их отношения являются непростыми. Игрунова признавалась, что их ссоры были постоянными, а причиной расставания стали постоянные измены её бойфренда. Сам Павел выдвинул обвинение, что Наталья первая начала ему изменять, при чём на материальной основе.

На данный момент представители реалити-шоу, как и сама Наталья, не комментируют произошедшее, однако и не опровергают факт избиения.