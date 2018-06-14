Певица Бейонсе рассказала о трудностях с владельцем Topshop

Сегодня, 11:28 \\ Шоу-бизнес

Известная певица Бейонсе сообщила о трудностях, которые происходят в партнерстве и работе с владельцем Topshop Филиппом Грином. Мужчине выставили обвинения в сексуальных домогательствах. Такую информацию предоставили The Sunday Times.

 По сообщениям местных СМИ исполнительнице советуют расторгнуть контракт с Грином, так как ему предоставили такие обвинения. Исполнительница совместно с обвиняемым решили создать свою линию одежды Ivy Park. Такое название они придумали в честь дочери Бейонсе.

Ранее стало известно, что певица Варвара проведет концерты в Липецкой области. В нескольких городах можно будет увидеть исполнительницу.

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Автор - Дарья Андросова
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