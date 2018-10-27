Прохор Шаляпин стал ведущим на телеканале НТВ
Артист будет вести прогноз поводы. Радостную для себя новость Прохор Шаляпин сообщил в своем Instagram.
Певец и шоумен Прохор Шаляпин опубликовал новый снимок и видео, на котором он ведет прогноз погоды. Оказалось, что артист стал ведущим на телеканале НТВ. Теперь о дождях и солнечной погоде по выходным дням будет сообщать Шаляпин.
Артист поблагодарил всех за поддержку и признался, что ему предстоит многому научиться. Однако, Прохор Шаляпин рад новой должности и считает роль ведущего прогноза погоды хорошей возможностью получить новый опыт.
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Друзья, это не шутка ! Мне, действительно, доверили вести погоду по выходным дням на НТВ! Спасибо за поддержку и терпение дружному коллективу #МетеоТВ @meteotv 🤝. Конечно, ещё очень многому необходимо научиться, но мне безумно это интересно. Это потрясающий опыт для меня! И я уверен, что всё получится! 😜💪🏼 #ПрохорШаляпин #погода #отличноенастроение #погодаповыходным #октябрь2018
Пользователи Сети поздравили Прохора Шаляпина с новой работой. Не обошлось и без колкостей в адрес артиста. Хейтеры стали интересоваться, почему Шаляпин все чаще старается «светиться» на телевидении. По мнению некоторых комментаторов, у Шаляпина уже плохо получается «играть в роман» с Виталиной Цымбалюк-Романовской, поэтому он подыскивает новые варианты для заработка на случай прекращения финансирования проекта «любовь с пианисткой».