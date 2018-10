Прохор Шаляпин стал ведущим на телеканале НТВ

View this post on Instagram

Друзья, это не шутка ! Мне, действительно, доверили вести погоду по выходным дням на НТВ! Спасибо за поддержку и терпение дружному коллективу #МетеоТВ @meteotv 🤝. Конечно, ещё очень многому необходимо научиться, но мне безумно это интересно. Это потрясающий опыт для меня! И я уверен, что всё получится! 😜💪🏼 #ПрохорШаляпин #погода #отличноенастроение #погодаповыходным #октябрь2018