На просторах российского телевидения вновь произошли изменения.

Так, в программе "Модный приговор" появится новая ведущая - вместо Надежды Бабкиной главной героиней станет звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина. Это связано с тем, что у исполнительницы очень плотный концертный график, из-за которого она не может вести передачу.

Сама юмористка заявила, что ей очень комфортно сотрудничать с журналисткой Эвелиной Хромченко и искусствоведом Александром Васильевым. Кроме того, Скулкина отметила, что, кроме интересного опыта, она смогла бросить вызов самой себе. Подписчики Екатерины поддержали её в стремлениях и уверены в том, что у девушки прекрасно получилось справиться с ролью ведущей, так как она является светлой и доброй.

Также юмористка, по мнению поклонников, способна покорить всех энергетикой и харизматичностью. Отмечается, что это не первая замена Бабкиной в "Модном приговоре" - до этого два месяца певицу подменяли актрисы и певицы российской эстрады.