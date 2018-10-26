Стало известно о неожиданном повороте судьбы. который произошёл со звездой известного реалити-шоу.

Сообщается, что экс-участница "Дома-2" Тамара Абишева пропала без вести. Об этом сообщила её коллега по Цеху Надя Ермакова. Она опубликовала запись в социальной сети Instagram, в которой просит помочь в поисках девушки - уже несколько дней родные и близкие Абишевой не видели её дома.

Надя хотела лично связаться с подругой, но попытки не увенчались успехом - Тамара так и не ответила на звонки. Однако чуть позже в соцсетях ей сама написала женщина, которая предположила смерть экс-участницы проекта. Она заявила, что такие слухи уже в течение определённого времени распространяются в Сети.

Однако родственники Тамары вместе с Ермаковой всё же надеются на лучший исход и ждут Абишеву домой живую и здоровую.