Рэпер Luxor выпустил новый трек вместе с певицей Ханной

Рэпер Luxor, который родом из Бурятии, поделился с поклонниками новым треком. Также стало большой неожиданностью присутствие известной исполнительницы Ханны. На сегодняшний день в сети уже можно увидеть композицию под названием «Нарушаем правила».

Сам исполнитель говорит, что данная работа является особенной. Сегодня, она занимает все музыкальные площадки. Большое количество людей уже успели скачать и поделиться треком. Певцы хотят, чтобы каждый понял смысл композиции и настроение, которое молодые люди пытались передать слушателям.

Также Luxor вместе с Люсей Чеботиной 24 октября выпустили клип на произведение «No cry». На сегодняшний день просмотров насчитывается больше 224 тысяч.

Ранее у дочери Игоря Николаева прошел День рождения. Его дочери исполнилось 40 лет. Композитор решил поздравить свою дочь в своем Instagram в виде видеоролика. Он поместил кадры с детства Юлии, чем растрогал всех вокруг.