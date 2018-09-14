Рэпер Luxor выпустил новый трек вместе с певицей Ханной

Сегодня, 17:48 \\ Шоу-бизнес

Рэпер Luxor, который родом из Бурятии, поделился с поклонниками новым треком. Также стало большой неожиданностью присутствие известной исполнительницы Ханны. На сегодняшний день в сети уже можно увидеть композицию под названием «Нарушаем правила».

 Сам исполнитель говорит, что данная работа является особенной. Сегодня, она занимает все музыкальные площадки. Большое количество людей уже успели скачать и поделиться треком. Певцы хотят, чтобы каждый понял смысл композиции и настроение, которое молодые люди пытались передать слушателям.

Также Luxor вместе с Люсей Чеботиной 24 октября выпустили клип на произведение «No cry». На сегодняшний день просмотров насчитывается больше 224 тысяч.

Ранее у дочери Игоря Николаева прошел День рождения. Его дочери исполнилось 40 лет. Композитор решил поздравить свою дочь в своем Instagram в виде видеоролика. Он поместил кадры с детства Юлии, чем растрогал всех вокруг.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже после Нового года. Свое состояние она не считает препятствием для привычного образа жизни.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу \"Время\". Так заявил её...

"Не холостяк" Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с новой супругой

 Своему четвертому браку музыкант посвятил целое стихотворение. Оно традиционно...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ