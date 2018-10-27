Бывшая девушка Тимати вернулась в Карелию ради «особенного» водопада

Сегодня, 17:37 \\ Шоу-бизнес

Алёна Шишкова уже четвёртый раз приезжает к одному и тому же месту, чтобы восстановить силы.

Водопад «Кивач» стал почти что местом паломничества для бывшей избранницы Тимати. И находясь в отношениях с рэпером, и даже после расставания девушка не изменяет себе и приезжает к излюбленным красотам. Например, в Карелию она возвращается ради «особенного» водопада, который избавляет её от напряжения и помогает справиться со стрессами.

Почему это место в Карелии стало настолько личным для девушки, Алёна Шишкова не стала объяснять. Следует отметить, что в Карелии, рядом с этой природной зоной, находится клиника по восстановлению здоровья, в которую Алёна приезжала и ранее, и тоже в ноябре. Не исключено, что Алёна Шишкова страдает от заболевания, обострение которого приходится на середину осени. Другого объяснения частым поездкам Шишковой в конкретный оздоровительный центр найти сложно. Хотя довольно часто известные личности скрываются среди природы, чтобы разобраться в мыслях и найти решение надоевшим проблемам. Но сама Алёна отмалчивается на прямые вопросы и предпочитает разговаривать с поклонниками туманными фразами.

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Автор - Олеся Куприна
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