Номер с рокового "Москвича" Цоя продадут через аукциона

Сегодня, 17:01 \\ Шоу-бизнес

Новые владельцы случайно нашли поврежденную пластину во время разбора гаража Юрмалой. Об этом сообщил руководитель дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

 На днях организаторам аукциона принесли номер с автомобиля "Москвич 21-41". Вместе с Виктором Цоем государственный знак "Я 68-32 ММ" в 1990 году пострадал в роковом ДТП с автобусом марки "Икарус". По стечению обстоятельств, всего через пару дней другие люди принесли в "Литфонд" доверенность на управление тем самым автомобилем. Сергей Бурмистров вместе с коллегами планирует выставить эти предметы на аукцион 15 ноября.

 По мнению директора, к продаже уникальных памяток людей подтолкнула высокая стоимость другого имущества Виктора Цоя. Всего месяц назад из-под молотка продали его паспорт и записную книжку, найденную в одном из домов Санкт-Петербурга. Лоты ушли за 9 и 3 миллиона соответственно. А 27 октября состоятся торги за анкету для вступления в рок-клуб и книгу "Детектив и политика" с автографом солиста группы "Кино". Начальная цена первого составляет 1 миллион рублей, а второго - 22 тысячи. Об этом пишет "5 канал".

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Автор - Александр Лубяной
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