Номер с рокового "Москвича" Цоя продадут через аукциона

Новые владельцы случайно нашли поврежденную пластину во время разбора гаража Юрмалой. Об этом сообщил руководитель дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

На днях организаторам аукциона принесли номер с автомобиля "Москвич 21-41". Вместе с Виктором Цоем государственный знак "Я 68-32 ММ" в 1990 году пострадал в роковом ДТП с автобусом марки "Икарус". По стечению обстоятельств, всего через пару дней другие люди принесли в "Литфонд" доверенность на управление тем самым автомобилем. Сергей Бурмистров вместе с коллегами планирует выставить эти предметы на аукцион 15 ноября.

По мнению директора, к продаже уникальных памяток людей подтолкнула высокая стоимость другого имущества Виктора Цоя. Всего месяц назад из-под молотка продали его паспорт и записную книжку, найденную в одном из домов Санкт-Петербурга. Лоты ушли за 9 и 3 миллиона соответственно. А 27 октября состоятся торги за анкету для вступления в рок-клуб и книгу "Детектив и политика" с автографом солиста группы "Кино". Начальная цена первого составляет 1 миллион рублей, а второго - 22 тысячи. Об этом пишет "5 канал".