Александр Олешко пожертвовал крупную сумму на благотворительность

Откровенные интервью это совсем не мой жанр. Должна быть дистанция, загадка. Но в этот раз согласился потому что деньги которые я выиграл в этой программе, перечислили в интернат им Ю.В.Никулина. Рад что дети получат дополнительные возможности.