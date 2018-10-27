Александр Олешко пожертвовал крупную сумму на благотворительность

Сегодня, 19:10 \\ Шоу-бизнес

Все деньги, заработанные в шоу «Секрет на миллион» Александр Олежко перечислил в интернат Ю.В. Никулина.

Александр Олешко, который не особо любит рассказывать о личном на публике, стал гостем нового выпуска телешоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. в своём Instagram-аккаунте талантливый актёр признался, что сделал Лере Кудрявцевой исключение только из-за того, что создатели программы пообещали пожертвовать все выигранные им деньги на благотворительность. Довольно крупная сумма, а именно 250 тысяч рублей, отправились в интернет Ю.В. Никулина.

Александр Олешко откровенно отвечал на вопросы Леры Кудрявцевой, которая пыталась выведать интересные подробности личной жизни артиста. Телеведущая расспрашивала 42-летнего мужчину о том, почему он всё ещё холост и не обзавёлся детьми. Оказалось, что такой яркий актёр в жизни совершенно стеснительный человек. Специально для него Лера Кудрявцева подготовила несколько сюрпризов, среди которых было приглашение на съёмки программы первой любви Александр Олешко. Ею была его подруга детства по имени Елена.

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Автор - Марина Фёдорова
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