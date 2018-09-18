Эвелина Блёданс пережила несколько потрясений, из-за которых легла в больницу

Беременная актриса сообщила, несколько крайне тяжелых переживаний довели ее до больницы.

Известная актриса Эвелина Блёданс в последнее время часто переживает всяческие нападки со стороны общественности, но несмотря на это, ей почти всегда удается сохранять позитивный настрой. Но в своей последней публикации в Instagram она поделилась тем, что за последнее время она пережила несколько крайне тяжелых потрясений, из-за чего легла в больницу.

Как стало известно, актриса отправилась в частную клинику в Подмосковье, где посоветовалась с опытными специалистами. Также ведущая призналась, что из-за всех этих событий ей нужно несколько дней спокойствия и тишины.

Помимо этого, Блёданс рассказала, что даже несмотря на то, что за ней закрепился образ “железной леди”, которая привыкла переносить все как “стойкий оловянный солдатик” и не делиться своими переживаниями, ей иногда, все же, необходим отдых.

В детали произошедшего актриса, как обычно, не посвятила. Поэтому многие фанаты искренне переживают за ее состояние. Еще больше они переживают за здоровье ее сына, страдающего от синдрома Дауна, так как он совсем недавно попал в больницу, где пережил плановую операцию.