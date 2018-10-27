"Иди-ка ты лесом!": Анфиса Чехова "послала" утомительные соцсети

Знаменитость решила забросить виртуальную жизнь в пользу реальной. Об этом она написала на своем микроблоге в Instagram.

Анфиса Чехова устала вести соцсети на фоне насыщенных событий. Она отметила, что из-за множества событий совершенно не остается времени и сил на публикации. А ведь конкурентная борьба заставляет выдумывать для подписчиков интересные темы, конкурсы, интерактивные вопросы к каждому посту. Все это вдруг стало для Анфисы Чеховой очень утомительным занятием. Поэтому она предложила "капризному" Instagram: "Иди-ка ты лесом".

Автор подчеркнула, что в социальную сеть попадает едва ли сотая часть всех интересных жизненных происшествий. Однако она заставляет сомневаться в своей значимости и прилагать огромные усилия для привлечения подписчиков. Анфиса Чехова извинилась перед поклонниками за "потухший энтузиазм" и пообещала вскоре запустить новые проекты.

Вся эта тирада появилась под трогательной фотографией её сына Соломона. Мальчик в халате с капюшоном обнимает игрушечного динозавра.



