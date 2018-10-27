"Иди-ка ты лесом!": Анфиса Чехова "послала" утомительные соцсети
Знаменитость решила забросить виртуальную жизнь в пользу реальной. Об этом она написала на своем микроблоге в Instagram.
Анфиса Чехова устала вести соцсети на фоне насыщенных событий. Она отметила, что из-за множества событий совершенно не остается времени и сил на публикации. А ведь конкурентная борьба заставляет выдумывать для подписчиков интересные темы, конкурсы, интерактивные вопросы к каждому посту. Все это вдруг стало для Анфисы Чеховой очень утомительным занятием. Поэтому она предложила "капризному" Instagram: "Иди-ка ты лесом".
Автор подчеркнула, что в социальную сеть попадает едва ли сотая часть всех интересных жизненных происшествий. Однако она заставляет сомневаться в своей значимости и прилагать огромные усилия для привлечения подписчиков. Анфиса Чехова извинилась перед поклонниками за "потухший энтузиазм" и пообещала вскоре запустить новые проекты.
Вся эта тирада появилась под трогательной фотографией её сына Соломона. Мальчик в халате с капюшоном обнимает игрушечного динозавра.
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Дружба человека с динозавром🦕 А вообще, когда в жизни начинает происходить миллион интересных событий, и в голове всё не укладывается настолько, что даже чай не заваренный на столе забываешь, и какое сегодня число... вести виртуальное описание своей жизни, просто совсем нет времени☹️ Смотреть как живут другие, следить за новостями никак не успеваешь. Реальная жизнь всё-таки гораздо увлекательней, чем наши старания красиво преподнести её в соц сетях! Я увлечена своей жизнью, а потому, Инстаграм, всё больше толкающий нас на конкуренцию, заставляющий изгаляться, придумывать замысловатые темы и конкурсы, задавать непременно вопрос в конце поста, что бы спровоцировать активность и этим повысить охват, так вот, капризный и замысловатый Инстаграм, который внушает нам, что Любовь нужно заслужить, и что сами по себе, без огромных усилий, мы никому неинтересны, иди-ка ты Лесом! Ты лишь сотая часть той интересной Жизни, которую мы проживаем, захлопывая твои «притворные» страницы! Устала я биться, как рыба, попавшая в эти сети! Так что простите мне мой потухший энтузиазм в ведении этой страницы☺️ Скоро порадую вас новыми начинаниями и проектами)) #жизнькудаинтересней #чемвинстаграм