"Иди-ка ты лесом!": Анфиса Чехова "послала" утомительные соцсети

View this post on Instagram

Дружба человека с динозавром🦕 А вообще, когда в жизни начинает происходить миллион интересных событий, и в голове всё не укладывается настолько, что даже чай не заваренный на столе забываешь, и какое сегодня число... вести виртуальное описание своей жизни, просто совсем нет времени☹️ Смотреть как живут другие, следить за новостями никак не успеваешь. Реальная жизнь всё-таки гораздо увлекательней, чем наши старания красиво преподнести её в соц сетях! Я увлечена своей жизнью, а потому, Инстаграм, всё больше толкающий нас на конкуренцию, заставляющий изгаляться, придумывать замысловатые темы и конкурсы, задавать непременно вопрос в конце поста, что бы спровоцировать активность и этим повысить охват, так вот, капризный и замысловатый Инстаграм, который внушает нам, что Любовь нужно заслужить, и что сами по себе, без огромных усилий, мы никому неинтересны, иди-ка ты Лесом! Ты лишь сотая часть той интересной Жизни, которую мы проживаем, захлопывая твои «притворные» страницы! Устала я биться, как рыба, попавшая в эти сети! Так что простите мне мой потухший энтузиазм в ведении этой страницы☺️ Скоро порадую вас новыми начинаниями и проектами)) #жизнькудаинтересней #чемвинстаграм