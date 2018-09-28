Филипп Киркоров "возбудился" от полуобнаженной фотографии Димы Билана

Сегодня, 16:28 \\ Шоу-бизнес

Филипп Киркоров был под впечатлением от фотографии полуобнаженного Димы Билана, где он лежит на кровати в одном полотенце.

Певец российской эстрады Киркоров не сдержался и решил написать «горячий» комментарий к посту Билана на странице Instagram. Сам Дима сделал описание под публикацией, что предлагает музыкальный эскорт. Он может петь, писать музыку, а также ублажать души и уши.

Под данной фотографией было написано множество комментариев от звезд. Так, Яна Рудковская написала под фотографией, что это очень смешно. Одновременно с этим, Филипп Киркоров написал, что Билан смотрится на фотографии «горячо». Он дал это понять смайлом в виде огня и написал «Hot».

Ранее, артист Филипп Киркоров извинился за клип «Ибица», который поклонники обозвали «признаком дурновкусия».

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Автор - Константин Никитин
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