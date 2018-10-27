Вдова Дэвида Боуи призналась, что больше никогда не выйдет замуж

Сегодня, 16:13 \\ Шоу-бизнес

Модель решительно заявляет, что даже не смотря на смерть великого певца, она все еще считает его своим мужем и хранит ему верность. 

 Известная модель Иман Абдулмаджид, которая является вдовой легендарного британского певца Дэвида Боуи заявила, что больше не планирует заводить каких-либо отношений, а уж тем более, выходить замуж. 

Вдова признается, что в последнее время она чувствует себя крайне одиноко, но даже несмотря на это, она никак не заинтересована в отношениях.  

Также Иман призналась, что в последнем разговоре, где была затронута тема Боуи, собеседник сделал акцент на том, что Дэвид является для модели покойным супругом, но в ответ на это Иман резко ответила, что она до сих пор считает Боуи своим мужем, и продолжит сохранять верность. 

Кроме того, вдова призналась, что ей стало все сложнее выходить на улицу из-за того, что почти каждый встречный соболезнует ее утрате. Больше ее возмущают ситуации, когда при сожалениях ее фотографируют. 

Певец сделал предложение модели еще в 1992 году, с тех пор была неразлучна до 2016 года, когда Боуи скончался от рака. 

Боуи признан легендарным музыкантом, которого любили и уважали во всем мире. Помимо многомиллионной аудитории фанатов, певец оказал влияние на многих ныне активных музыкантов. Его смерть поразила всех, и фанатов, и коллег. В следствие чего, после его смерти многие музыканты написали песни в его честь. 

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Автор - Тереза Кёльн
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