L'One выпустил новый трек «Весь мир для нас»

Новая проникновенная песня успела завоевать любовь поклонников с первых нот.

Обладатель премии телеканала RU TV в номинации «Лучший хип-хоп проект» 2017 года на днях выпустил новый трек под названием «Весь мир для нас», премьера которого состоялась 27 октября. Проникновенная и трогательная песня моментально покорила сердца поклонников, которые надеются и с нетерпением ждут, что рэпер снимет на неё клип. «Хоть кто-то на Black Star умеет делать треки», - написал один из пользователей. Другой комментатор заявил, что уже слышал фрагмент этой музыкальной композиции в одном из недавних выпусков развлекательного шоу «Вечерний Ургант».

Новая песня послужила для поклонников своеобразным приглашением на два больших сольных концерта тура L'One «Всё или Ничего 2». Леван Горозия, а именно это настоящее имя рэпера, планирует собрать СК «Олимпийский» в Москве и «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге 8 ноября и 27 октября соответственно. Всего до конца года артист планирует дать около 7 концертов по всей России. Напомним, что коллегу L'One по цеху и артистку лейбла Black Star Клаву Коку экстренно госпитализировали с воспалением голосовых связок.