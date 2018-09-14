L'One выпустил новый трек «Весь мир для нас»

Сегодня, 15:08 \\ Шоу-бизнес

Новая проникновенная песня успела завоевать любовь поклонников с первых нот.

Обладатель премии телеканала RU TV в номинации «Лучший хип-хоп проект» 2017 года на днях выпустил новый трек под названием «Весь мир для нас», премьера которого состоялась 27 октября. Проникновенная и трогательная песня моментально покорила сердца поклонников, которые надеются и с нетерпением ждут, что рэпер снимет на неё клип. «Хоть кто-то на Black Star умеет делать треки», - написал один из пользователей. Другой комментатор заявил, что уже слышал фрагмент этой музыкальной композиции в одном из недавних выпусков развлекательного шоу «Вечерний Ургант».

Новая песня послужила для поклонников своеобразным приглашением на два больших сольных концерта тура L'One «Всё или Ничего 2». Леван Горозия, а именно это настоящее имя рэпера, планирует собрать СК «Олимпийский» в Москве и «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге 8 ноября и 27 октября соответственно. Всего до конца года артист планирует дать около 7 концертов по всей России. Напомним, что коллегу L'One по цеху и артистку лейбла Black Star Клаву Коку экстренно госпитализировали с воспалением голосовых связок.

Поделиться новостью:
Автор - Марина Фёдорова
Главное за неделю

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже после Нового года. Свое состояние она не считает препятствием для привычного образа жизни.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу \"Время\". Так заявил её...

"Не холостяк" Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с новой супругой

 Своему четвертому браку музыкант посвятил целое стихотворение. Оно традиционно...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ