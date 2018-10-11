Жена Ченнинга Татума подала документы на развод

Несмотря на расставание, пара надеется сохранить дружеские отношения.

В текущем году наблюдается неутешительная тенденция в участившихся разводах и разрывах отношений среди звездных пар. Буквально каждый месяц появляются сообщения о расставании очередной знаменитой пары.

Данная тенденция коснулась и известного американского актера Ченнинга Татума. Как стало известно, его жена Дженна Дуан, которая также является очень известной актрисой в Америке подала документы на развод. Это произошло 26 октября в Лос-Анджелесе. Отмечается, что вопросами судебного разбирательства актрисы занимается ее юрист. Даже несмотря на развод, Дуан просит оставить совместную опеку над их общей дочерью пяти лет Эверли Татум. Но при этом актриса надеется, что ей получится претендовать на алименты. Плюс к этому, она просит суд о возвращении ей девичьей фамилии.

Чуть позднее и сам актер подал документы, в них он, также, просит сохранить совместную опеку над ребенком. Данный требования говорят о том, что расставание знаменитой пары прошло в позитивном ключе.

Как отмечает сама пара, даже после развода они планируют остаться в дружеских отношениях, вся причина в том, что, несмотря на всю любовь, дороги актеров, к сожалению, разошлись.

Напоминаем, что актеры рассказали о своем расставании еще в апреле текущего года, но официальная часть началась только сейчас.