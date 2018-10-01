Телеведущую Леру Кудрявцеву парализовало после новости о смерти Караченцова

Телеведущую Леру Кудрявцеву кончина Николая Караченцова выбила из колеи. Ее буквально парализовало и теперь Валерия не может обрести покой.

Лера Кудрявцева в Instagram написала пост, посвященный Николаю Караченцову. Она искренне выражает свое восхищение этому актеру, искренне сожалея о случившемся. В своей публикации Лера описывает свое состояние, из-за которого она обеспокоена была целый день. Коротко говоря, Кудрявцева писала о том, как любит его голос, его роли, и как больно ей от его тяжелой судьбы. Телеведущая считает, что сейчас уходит поколение настоящих людей.

В конце она призналась в любви к Николаю Караченцову. Валерия вспоминала, как актер посещал их в Гитис на показы. Николай Петрович также присутствовал на студенческих посиделках, где они выпивали, ели, и общались. «Любимый и Великий» - написала Лера Кудрявцева про ушедшего актера.

Для информации сообщаем, что Николай Петрович Караченцов скончался за день до своего дня рождения — 26 октября. Накануне он должен был отпраздновать 74 года. Из жизни ушел великий российский актер в Московской городской онкологической больнице. Прощаться с ним будут 29 октября в театре «Ленком». Скорее всего, его похоронят на Ваганьковском кладбище.