Финалистка проекта «Песни» рассказала о выступлении перед Фадеевым

Кристина Кошелева призналась, почему решила бороться за место в команде Максима Фадеева.

Финалистка проекта «Песни» на ТНТ Кристина Кошелева попала под крыло к одному из самых влиятельных российских музыкальных продюсеров Максиму Фадееву. В своём Instagram-аккаунте начинающая певица рассказала, что её переполняло волнения на выступлении перед наставниками проекта. «У меня аж ноги подкашивались», - пытается передать свои эмоции в такой ответственный момент Кристина Кошелева.

Девушка со страхом ожидала вердикта от жюри, но больше всего ей запомнился восторженный и наполненный загадками взгляд Максима Фадеева. Именно в тот момент Кристина поняла, что хочет бороться за место в его команде. 19-летняя певица рассказала, что её наставник проводит очень много времени со своими учениками и внимательно следит за их выступлениями на сцене, поддерживает.

Теперь Кристина Кошелева хочет отплатить Максиму Фадееву тем же. Девушка собирается показать, каких успехов добилась, на своём первом большом сольном концерте в Крокус Сити Холл в Москве. 15 ноября девушка покажет наставнику, что его старания были не напрасны, и просит поддержки у поклонников.