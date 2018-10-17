Таисия Повалий чуть не умерла из-за внематочной беременности

Певица Таисия Повалий призналась, что могла умереть после совершенного аборта, однако врачи смогли ее спасти.

В интервью программы «Судьба человека» Таисия Повалий рассказала людям, почему у нее за всю жизнь был лишь один ребенок. Как оказалось, артистка чуть было не умерла из-за внематочной беременности. Она пыталась сделать аборт, но это все ей удалось крайне тяжело.

Не смотря на большой успех певицы, не все в ее жизни было так гладко. Это событие произошло в 1984 году. Тогда у нее уже был маленький Денис, которому едва исполнился год. В скорее она узнала о том, что снова беременна. На тот момент Таисия занимала место в Киевском Государственном мьюзик-холле. Она переживала тяжелый период, находясь на распутье семьи или карьеры.

По словам Повалий, она использовала уколы, которые были предназначены для провоцирования выкидыша. Однако она, вместо желаемого, столкнулась с внематочной беременностью. В один из дней певица неожиданно потеряла сознание прямо в своем доме. Очнувшись, она поняла, что ее выносят из дома на носилках. Она помнит голос врача, который требовал отвезти артистку на операционный стол. Позже, хирург сказал ей, что Таисия «родилась в рубашке». Если бы не своевременная помощь, Таисии Повалий уже б давно не было с нами. По словам врача, уколы никак не смогли бы спровоцировать выкидыш, потому что плод уже был слишком большой для такой процедуры. Однако внематочная беременность могла стоить для певицы жизни.

Операция была проведена без наркоза. Тот день до сих пор является самым трагическим в ее жизни. Повалий называет тот день «проверкой на прочность».

В тот период ее сильно поддерживал муж Владимир. Они прожили вместе 11 лет, однако в 1993 году они расстались, потому что женщина влюбилась в другого мужчину — музыканта Игоря. Тогда она не знала, что он был уже дважды женат, но Таисия даже не знала, захочет ли он жениться на ней или нет. Она просто не могла обманывать своего мужа и решила ему все рассказать.

После распада семьи ее сильно осуждал сын. Она долго пыталась завоевать его прежнее доверие. В этом ей помог ее новый спутник жизни Игорь. Своими поступками и намерениями он смог расположить к себе сына настолько, что все обиды со стороны Дениса исчезли.

Через пару месяцев супруги будут отмечать серебренную свадьбу. Правда они за это время так и не сделали еще одного ребенка, за что, Тасия, иногда жалеет. Между музыкой и ребенком они всегда выбирали сцену. С поддержкой Игоря Таисия Повалий является одной из самых успешных артисток отечественной сцены.

В конце программы она добавила, что ни о чем не жалеет и старается не вспоминать плохое. Ведь у нее есть любимая семья и преданные поклонники. А это является основным фактором для любого артиста.