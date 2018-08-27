Травма дочери обошлась Любови Успенской в 7 миллионов

Певица не жалеет о потраченных деньгах. Она лишь надеется, что операции помогут Татьяне вернуться к нормальной жизни.

В сентябре дочь Любови Успенской получила травму в Коста-Рике. 29-летняя девушка упала с велосипеда, сильно ударившись челюстью. Ситуация обернулась двойной переломом и потерей пяти зубов. После происшествия, Любовь Успенская не без труда оформила документы и перевезла дочь в Москву. Теперь её лечением занимаются российские медики.

В интервью для "Собеседника" исполнительница рассказала, что Татьяна ещё не срастила перелом. Однако врачи уже начали постепенно наращивать поврежденную десну. После этого они планируют нарастить костную ткань челюсти и поставить зубные импланты. Процесс долгий и очень дорогостоящий. По прогнозам, Татьяна обзаведется зубами лишь к следующему лету.

Любовь Успенская призналась, что лечение стоит очень дорого. К настоящему моменту медицинские процедуры обошлись ей в 7 миллионов рублей (100 тысяч долларов). И в скором будущем счет должен увеличиться ещё больше. Но для певицы главное, чтобы стоимость соответствовала качеству. Первую операцию провели в Коста-Рике. Любовь Успенская отметила, что местная медицина оставляет желать лучшего. Ошибки местных врачей пришлось исправлять в одной из клиник Швейцарии, куда девушку перевезли до получения российской визы.

Пока идет лечение, Любовь Успенская всеми силами пытается поддерживать свою дочь. Несколько недель назад она даже лично остригла Татьяну налысо.