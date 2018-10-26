Радостная Волочкова станцевала перед отцом в доме престарелых

Сегодня, 11:47 \\ Шоу-бизнес

Балерина так весело отжигала под баян, что поклонники не поверили в её рассказы про ремонт в отцовской квартире.

Недовольные пользователи Сети буквально набросились на Анастасию Волочкову с обвинениями, что она плохая дочь. Они считают, что звёздная болезнь балерины мешает ей полноценно заботиться об отце, который недавно пережил инсульт. Анастасия Волочкова приняла решение отдать папу в пансионат «Опека» в Санкт-Петербурге, прикрываясь речами, что в это время сделает в его захудалой квартире ремонт.

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Устраивая папу в пансионат Опека @opeca_pansionat в Питере, я переживала.. А меня встретили с песнями и баяном.🙏🏻. А ведь мой папа играл на баяне потрясающе, когда был здоров до инсульта... До слез такие моменты..🙈 Спасибо директорам, врачам, поварам, сиделкам Опеки за такое добро к моему отцу. 🙏🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good

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Однако неподдельная радость, которую испытывала Анастасия Волочкова при посещении дома престарелых, заставила поклонников усомниться в её благих намереньях. Анастасия Волочкова станцевала прямо перед посетителями пансионата, которые встретили её с песнями и баяном. В своём Instagram-аккаунте балерина уверяла, что очень переживала и почти расплакалась, однако на её улыбчивом лице поклонники не заметили ни единого намёка на слёзы. «Сбагрила отца и радуется, неблагодарная», «Совсем зазвездилась, не может перевести отца к себе», «Этот ремонт чисто для прикрытия, чтобы навечно отца в этом доме престарелых запереть», - писали пользователи под фото с танцами.

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Автор - Марина Фёдорова
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