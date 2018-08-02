«Галкин научил?»: 6-летний сын порадовал Юлию Барановскую талантом пародиста

Вскоре он сможет составить конкуренцию на эстраде Максиму Галкину, считают поклонники.

Барановская, как и многие разведённые женщины, находят счастье в своих детях. Юлию всегда радуют малейшие успехи двух сыновей и дочери. И вполне естественно, что она делится хорошими новостями со своими подписчиками. Недавно телеведущая сообщила читателям, что 6-летний Арсений порадовал её своим прорезавшимся талантом пародиста. Сын Барановской исполнил несколько песен, одна из которых когда-то прозвучала в исполнении Григория Лепса и Тимати.

До полного сходства, в силу возраста и голосовых данных, мальчику было далеко. Но слушатели отметили отличное интонирование, хороший музыкальный слух и чувство ритма юного певца. Некоторые поклонники заинтересовались, не Галкин ли научил сына Барановской азам пародийного мастерства. Ведь в свете непрекращающихся слухов о романе телеведущей и юмориста, это может быть вполне реально. Как бы то ни было, комментаторы считают, что Галкин побоится пригласить Арсения в своё телешоу «Лучше всех» из соображений конспирации.