Обнажённая Ким Кардашьян использовала 9-месячную дочь в рекламной кампании

Полуголая модель снялась в рекламе теней, а свою наготу решила прикрыть маленькой девочкой, что разозлило поклонников.

Ким Кардашьян старается сделать своих детей популярными с самого их рождения. И выражается это не только в публикации снимков на странице в Instagram, но и в совершенно неожиданных выходках. Модель не стесняется брать свою 5-летнюю дочь на отдых, наряжая её в бикини.

Но поводом для критики жены Канье Уэста послужила недавняя рекламная компания, в которой она приняла участие. Модель сфотографировалась в обнажённом виде, и фанаты привыкли к такому поведению. Однако Кардашьян запечатлена на снимке не одна, и прикрывает свою наготу 9-месячной дочерью.

Пользователи Сети не смогли стерпеть такого отношения к ребёнку и разразились критикой на странице Ким. Они считают, что модель развращает своих детей, стараясь стараясь их использовать, чтобы привлечь к себе внимание. Фанаты уверены, что дочерей и сына Канье Уэста ждёт печальное будущее, именно из-за основ, заложенных в детстве.