Надежда Сысоева из Comedy Woman призналась в 5 комплексах

Сегодня, 22:30 \\ Шоу-бизнес

Актриса откровенно рассказала поклонникам о вещах, которых сильнее всего стесняется. Она опубликовала список на странице в Instagram.

 Как оказалось, звезды Comedy Woman тоже обладают комплексами. Они касаются как собственной внешности, так и определенных жизненных ситуаций. Как призналась Надежда Сысоева, ей очень неловко ходить на людях без бюстгальтера. Юмористка считает своим недостатком большие зубы. При общении с людьми она стесняется просить помощи, есть в гостях и похвалы. Своим откровением Надежда Сысоева призвала других пользователей сообщать о собственных "стесняшках".

Многие поклонники артистки пришли к выводу, что её стеснение не имеет веских оснований. Наиболее непонятной из всех пяти стала жалоба на зубы. Комментаторы сошлись во мнении, что эта часть Надежды Сысоевой выглядит прекрасно и является поводом для зависти. А вот новая прическа участницы шоу нарвалась на критику. Подписчики посоветовали Надежде Сысоевой сменить образ, чтобы отличаться от коллеги по сцене Екатерины Варнавы.


Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже после Нового года. Свое состояние она не считает препятствием для привычного образа жизни.

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу \"Время\". Так заявил её...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

В Мексике линчевали водителя, который наехал на толпу паломников

 Разъяренная толпа жестоко расправилась с нарушителем, который наехал на толпу людей. 

"Не холостяк" Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с новой супругой

 Своему четвертому браку музыкант посвятил целое стихотворение. Оно традиционно...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ