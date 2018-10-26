Надежда Сысоева из Comedy Woman призналась в 5 комплексах

Актриса откровенно рассказала поклонникам о вещах, которых сильнее всего стесняется. Она опубликовала список на странице в Instagram.

Как оказалось, звезды Comedy Woman тоже обладают комплексами. Они касаются как собственной внешности, так и определенных жизненных ситуаций. Как призналась Надежда Сысоева, ей очень неловко ходить на людях без бюстгальтера. Юмористка считает своим недостатком большие зубы. При общении с людьми она стесняется просить помощи, есть в гостях и похвалы. Своим откровением Надежда Сысоева призвала других пользователей сообщать о собственных "стесняшках".

Многие поклонники артистки пришли к выводу, что её стеснение не имеет веских оснований. Наиболее непонятной из всех пяти стала жалоба на зубы. Комментаторы сошлись во мнении, что эта часть Надежды Сысоевой выглядит прекрасно и является поводом для зависти. А вот новая прическа участницы шоу нарвалась на критику. Подписчики посоветовали Надежде Сысоевой сменить образ, чтобы отличаться от коллеги по сцене Екатерины Варнавы.



