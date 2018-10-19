«И не дорого!»: Прилучный удивил Урганта «обручальным» тату на безымянном пальце

Сегодня, 09:09 \\ Шоу-бизнес

В эфире «Вечернего Урганта» гость передачи Павел Прилучный на вопрос ведущего о новых татуировках, был готов раздеться и показать их.

Только быстрая реакция Ивана предотвратила эту неформатную выходку. Ургант попросил просто рассказать о новых телесных украшениях актёра и внезапно заметил что-то необычное на пальце звезды сериала «Мажор». Оказалось, что на безымянном пальце красуется татуировка в виде обручального кольца. Прилучный этим удивил Урганта, а на вопрос: «Зачем?», пояснил, что часто терял обручальное кольцо, его всегда приходилось снимать во время съёмок, и он решил просто обозначить это место рисунком.

На весёлые подначки Ивана: «Ну, да. Я понимаю», актёр заявил, что такое тату не у него одного. Сидевшая в зале супруга Агата Муцениеце также продемонстрировала присутствующим окольцованный татуировкой безымянный палец. «Это лучше, чем постоянно покупать новые кольца. И не дорого!» - рассказал Павел. На вопрос ведущего о цене тату, актёр поведал, что это обошлось в 3 тысячи рублей. Воодушевившийся Ургант под смех аудитории предложил Прилучному «наколоть» на руке часы, а Агате новую шубу.

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Автор - Мария Ремарк
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