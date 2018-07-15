Подписчики высмеяли фото Бузовой в Хиджабе

Некоторые отметили, что ей куда больше идет такой образ, но большая часть комментариев была негативной.

Известная дива Ольга Бузова всегда являлась темой горячих споров, касательно ее жизни. Многие часто, и иногда довольно жестко, критикуют певицу, а некоторые, наоборот, стараются ее поддерживать. Так, в очередной раз, артистка была высмеяна “хейтерами”.

Сейчас поводом стал приезд певицы в Грозный. Об этом она рассказала в своем Instagram. Там же, она поделилась, что очень любит посещать один модный дом, и в этот раз она не смогла пройти мимо него. Помимо этого, она поблагодарила дизайнера по имени Айшат, певица поблагодарила талантливую девушку за ту красоту и нежность, которую она создает.

Помимо этого, Бузова опубликовала фото, на котором она примерила хиджаб телесного цвета. Именно это и стало поводом для очередного спора.

Некоторые фанаты отметили, что подобный нежный и женственный образ ей идет куда больше. Другие же уличили девушку в лицемерии, сказав, что в Чечне она пытается показаться приличнее, но в интернете все видно. Критики, также, подчеркнули, что как только она вернется в Москву, так снова вернется к своим откровенным и провокационным образам.