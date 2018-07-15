Подписчики высмеяли фото Бузовой в Хиджабе

Сегодня, 22:45 \\ Шоу-бизнес

Некоторые отметили, что ей куда больше идет такой образ, но большая часть комментариев была негативной. 

 Известная дива Ольга Бузова всегда являлась темой горячих споров, касательно ее жизни. Многие часто, и иногда довольно жестко, критикуют певицу, а некоторые, наоборот, стараются ее поддерживать. Так, в очередной раз, артистка была высмеяна “хейтерами”. 

Сейчас поводом стал приезд певицы в Грозный. Об этом она рассказала в своем Instagram. Там же, она поделилась, что очень любит посещать один модный дом, и в этот раз она не смогла пройти мимо него. Помимо этого, она поблагодарила дизайнера по имени Айшат, певица поблагодарила талантливую девушку за ту красоту и нежность, которую она создает. 

Помимо этого, Бузова опубликовала фото, на котором она примерила хиджаб телесного цвета. Именно это и стало поводом для очередного спора. 

Некоторые фанаты отметили, что подобный нежный и женственный образ ей идет куда больше. Другие же уличили девушку в лицемерии, сказав, что в Чечне она пытается показаться приличнее, но в интернете все видно. Критики, также, подчеркнули, что как только она вернется в Москву, так снова вернется к своим откровенным и провокационным образам.

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже после Нового года. Свое состояние она не считает препятствием для привычного образа жизни.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

На дне Черного моря археологи обнаружили нетронутый древнегреческий корабль

 О находке объявили британские ученые. По предварительным оценкам, он пролежал на дне...

"Не холостяк" Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с новой супругой

 Своему четвертому браку музыкант посвятил целое стихотворение. Оно традиционно...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ