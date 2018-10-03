Пользователи Instagram раскритиковали фотографию дочки Ким Кардашьян

Сегодня, 20:04 \\ Шоу-бизнес

Ким Кардашьян нередко фанаты подвергали критике за нормы воспитания детей. Некоторые считают, что она позволяет своим отпрыскам слишком много. После недавнего поста в Instagram подписчики отреагировали на макияж ее дочери Норт.

Известно, что Ким не выходит на телевидение без необычного макияжа. Бывают времена, когда популярная американка раскрывает свои секреты того, как всегда оставаться молодой и привлекательной, рекламируя продукцию своей линии косметики. По видимому, ее дочка Норт Уэст заметила увлеченность мамы к мейкапу и решила наложить на свое лицо косметику.

По желанию дочки Норт, ее мама Ким помогла нанести оранжевые стрелки на глаза. Результат проделанного она выложила в свой личный блог, однако там ее ждала толпа критиков. Вопреки всем ожиданиям, не все фанаты оценили пристрастие дочки к макияжу.

К счастью для Ким, не все были настолько категоричны. Люди увидели в фотографии Норт, как милую и привлекательную девочку, а также назвали ее точной копией своей мамы.

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Автор - Константин Никитин
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