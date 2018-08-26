Отец Меган Маркл хочет добиться прав на своего будущего внука
Жена принца Гарри, Меган Маркл, довольно плохо поддерживает связь со своим отцом Томасом Маркл. Сам отец попросил помощи архиепископа Кентерберийского, чтобы тот помог восстановить отношения с дочкой.
Как сообщает The Daily Mail, отец Меган Маркл хочет иметь возможность видеться со своим внуком. Права на это Томас планирует получить еще до рождения малыша. Он также добавил, что в теле ребенка будет течь «не только голубая королевская кровь», но и кровь семьи Маркл. Это дает дедушке малыша определенные полномочия.
По данным сообщается, что Томас Маркл намеревается встретиться со своей дочкой в Лондоне. Там он будет ждать ее после тура по Австралии и Океании.
Напомним, что Томас Маркл жаловался на свою дочку, что та не проявляет желание общаться с ним.