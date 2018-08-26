Отец Меган Маркл хочет добиться прав на своего будущего внука

Сегодня, 18:56 \\ Шоу-бизнес

Жена принца Гарри, Меган Маркл, довольно плохо поддерживает связь со своим отцом Томасом Маркл. Сам отец попросил помощи архиепископа Кентерберийского, чтобы тот помог восстановить отношения с дочкой.

Как сообщает The Daily Mail, отец Меган Маркл хочет иметь возможность видеться со своим внуком. Права на это Томас планирует получить еще до рождения малыша. Он также добавил, что в теле ребенка будет течь «не только голубая королевская кровь», но и кровь семьи Маркл. Это дает дедушке малыша определенные полномочия.

По данным сообщается, что Томас Маркл намеревается встретиться со своей дочкой в Лондоне. Там он будет ждать ее после тура по Австралии и Океании.

Напомним, что Томас Маркл жаловался на свою дочку, что та не проявляет желание общаться с ним.

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Автор - Константин Никитин
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