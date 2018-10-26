«Пышная буква «А»: Саша Черно показала своё будущее свадебное платье

Сегодня, 18:14 \\ Шоу-бизнес

Вопреки заявлениям о возможном срыве свадьбы, Саша Черно продолжает заниматься выбором главного наряда торжественного дня.

Саша Черно и Иосиф Оганесян не так давно подали заявление в ЗАГС и уже вскоре сообщили поклонникам, что их свадьба состоится 29 декабря. Пара поделилась, что собирается заняться созданием крепкой семьи и рождением детей, как только станет «ячейкой общества». Однако событие сопровождается чередой неудач: к участникам «Дома-2» стесняются идти гости, фанаты шоу не в восторге от такого поворота сюжета, да и родители продолжают настаивать на невозможности этого союза. Но Саша Черно всё равно выбирает своё будущее свадебное платье.

Девушка должна обрести статус жены в классически пышном наряде, который часто выбирают невесты с лишними килограммами. Поклонники заранее назвали Сашу Черно «пышной буквой «А» и предрекли ей массу комментариев с издёвками, когда придёт знаменательный для неё день. В то же время придумать более удачный вариант платья так никто и не смог. Хотя особо «заботливые» фанаты предложили девушке замотаться в штору в греческом стиле и так пойти под венец, чтобы не было видно «боков и складок». Девушка всё ещё открыта для предложений, но почти уверена, что выйдет замуж «пышной буквой «А».

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Автор - Олеся Куприна
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