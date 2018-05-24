Дженнифер Энистон не жалеет о разводе с ее бывшим мужем Джастином Теру

Сегодня, 17:58 \\ Шоу-бизнес

Известная американская актриса и телезвезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон рассказывает, что она не печалится о разводе с Джастином Теру.

Сам Джастин Теру, как сообщается, также не жалеет о случившимся. По его мнению, развод между ним и Дженнифер был неизбежен, однако его расстраивает тот факт, что они вдвоем не смогут остаться друзьями после бракоразводного процесса. Раньше были слухи о том, что Джен устраивает истерики после новости о том, что ее бывшего увидели с новой девушкой. Однако, не все слухи являются правдивыми.

По словам близкого окружения актрисы, после развода у Дженнифер жизнь стала только налаживаться. Она посещает спортзал, принимает правильный рацион питания, а также она полностью отдается работе. В скором времени фанаты смогут ее увидеть в сериале, где она играет вместе с такими известными актерами, как Стив Каррел и Риз Уизерспун про одну из утренних программ на основе книги работника CNN, автором которого является Брайан Стельтер. Друзья актрисы добавляют, что для нее актерство всегда было на первом месте, а этого не отнять даже после расставания. Ее уверенность в себе хорошо заметило ее окружение. На личную жизнь у нее нет ни времени, ни желания.

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Автор - Константин Никитин
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