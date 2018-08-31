Эдита Пьеха рассказала, что не может принимать ванну из-за болезни

Серьезное заболевание артистки сильно отражается на ее повседневной жизни.

Народная артистка Эдита Пьеха не скрывает своего тяжелого недуга, связанного с ее ногами. Как стало известно, болезнь настолько серьезная, что артистка практически перестала самостоятельно передвигаться.

Она рассказала об одном случае, после которого поняла, что уже не сможет принимать ванну. Во время водных процедур Пьеха поняла, что не может самостоятельно выбраться из ванной. Сама артистка призналась, что уже была готова к тому, что эта ванная останется ей в качестве реликвии.

Также Пьеха рассказала, что в ее доме под Петербургом, где она теперь живет, имеется персонал, который занимается всеми домашними обязанностями, помимо этого, домработницы нередко помогают артистке с макияжем и укладкой.

Также артистка призналась, что часто в последнее время чувствует себя одиноко. По ее словам, она почти никого не впускает в дом. А самым верным ее другом остается Мухтар, которого подобрали на улице, когда он был еще щенком.

Данная болезнь сильно сказывается на общественной жизни певицы. В последнее время на публике ее можно увидеть только в сидячем положении.