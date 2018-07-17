Глюк’oZa выложила в сеть фотографию с мужем в обнаженном виде

Сегодня, 17:46 \\ Шоу-бизнес

Певица Наталья Ионова, которая также известна под псевдонимом Глюк’oZa, выложила в сеть фотографию в обнаженном виде с полуголым мужем Александром Чистяковым, где пара находится в спальне. Звезда со своим лбимым решила отправится отдохнуть в Венецию.

 Наталья регулярно выставляет фотографии из своей жизни на странице в Instagram и рассказывает свои впечатления об отдыхе. Вечером пара решила сходить на ужин и певица поделилась со своими подписчиками , как они готовятся к выходу.

На заднем плане заметно большое количество зеркал, а также небольшой бардак, на фоне которого сидит раздетый муж. Многие фанаты считают, что кадр получился довольно живым, а также идеальным. Также подписчики не оставили без внимания идеальную фигуру женщины, у которой уже двое детей.

Ранее стало известно, что артистка Клава Кока попала в больницу. На данный момент девушке 22 года. У нее должно было пройти около 18 выступлений в разных городах. Певица отменила все свои концерты.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже после Нового года. Свое состояние она не считает препятствием для привычного образа жизни.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

На дне Черного моря археологи обнаружили нетронутый древнегреческий корабль

 О находке объявили британские ученые. По предварительным оценкам, он пролежал на дне...

"Не холостяк" Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с новой супругой

 Своему четвертому браку музыкант посвятил целое стихотворение. Оно традиционно...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ