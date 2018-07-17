Глюк’oZa выложила в сеть фотографию с мужем в обнаженном виде

Певица Наталья Ионова, которая также известна под псевдонимом Глюк’oZa, выложила в сеть фотографию в обнаженном виде с полуголым мужем Александром Чистяковым, где пара находится в спальне. Звезда со своим лбимым решила отправится отдохнуть в Венецию.

Наталья регулярно выставляет фотографии из своей жизни на странице в Instagram и рассказывает свои впечатления об отдыхе. Вечером пара решила сходить на ужин и певица поделилась со своими подписчиками , как они готовятся к выходу.

На заднем плане заметно большое количество зеркал, а также небольшой бардак, на фоне которого сидит раздетый муж. Многие фанаты считают, что кадр получился довольно живым, а также идеальным. Также подписчики не оставили без внимания идеальную фигуру женщины, у которой уже двое детей.

Ранее стало известно, что артистка Клава Кока попала в больницу. На данный момент девушке 22 года. У нее должно было пройти около 18 выступлений в разных городах. Певица отменила все свои концерты.