Юрист Петросяна объявил о деталях бракоразводного процесса с Еленой Степаненко

Для отечественного фаната комедии стало новостью событие бракоразводного процесса Евгения Петросяна и Евгении Степаненко. Сейчас стали известны подробности этого самого процесса.

По сведениям юриста со стороны Петросяна, Сергея Жорина, недавно завершился основной этап процесса развода, а также деления имущества. Однако, оценка имущества может затянуться на много лет, по этому развод может отразиться в пользу любой из сторон.

Финал разводного процесса юрист объявить не может. По сей день не известно, каким образом два комика будут делить свое общее имущество. Это также может зависеть от того, как его оценят эксперты в этом деле. Раньше они хотели мирно договориться о том, чтобы поделить имущество. Однако, такая идея оказалась тщетной. Одна из квартир, расположенных в Москве, стоит почти такую же стоимость, как и остальное имущество. Авторские права они также не делят. В этом случае суд наложил арест на спорные имущества в случае, если одна из сторон проявит желание продать все до того, как закончится бракоразводный процесс. К аресту подлежат счета двух юмористов.

Напоминаем, что 3 августа Елена Степаненко подала на развод, а также заявила желание о разделении имущества в 1,5 миллиарда рублей. Евгений Петросян ответил ей тем же иском. Пара просуществовала, как семья, в течении 30 лет. Причину такого события не огласила ни одна из сторон, однако Елена Степаненко назвала этот развод «житейским делом».